В Сергиевом Посаде лесничие ответили на вопросы садоводов

Начальник отдела организации лесной охраны Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» Иван Коссович принял участие в ежегодной конференции садоводов Сергиево-Посадского городского округа, которая состоялась в МБУК ОДЦ «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В ходе выступления Коссович напомнил о правилах сбора валежника, рубке сухостоя и аварийных деревьев, объяснил, при каких условиях проводится санитарная очистка леса, расположенного по границам садоводческих некоммерческих товариществ.

До начала мероприятия в течение полутора часов он беседовал с председателями и представителями СНТ, консультируя по вопросам лесного законодательства, предупреждая об ответственности за нарушение Правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

На мероприятии также присутствовали: заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Ольга Мурзак, заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, член экспертного совета Московской областной Думы Федор Мезенцев, руководитель Всероссийской общественной приемной «Союз садоводов России» Людмила Бурякова, начальник ОУП и по ДН УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, подполковник полиции Сергей Николаев, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы СПГО Константин Золотов.