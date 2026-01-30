В Сергиевом Посаде идут работы по восстановлению объектов Троице-Сергиевой лавры

Генеральный директор Фонда развития г. Сергиев Посад Егор Скопенко обсудил с наместником Троице-Сергиевой лавры епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом прошедшую встречу с настоятелем Гефсиманского Черниговского скита архимандритом Дамианом (Швецовым), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках встречи Егор Скопенко лично осмотрел объекты на территории скита, которые, по словам настоятеля подворья, в первую очередь требуют реставрации.

В ходе беседы с епископом Кириллом были также затронуты вопросы исполнения текущих контрактов и планируемых к реализации в 2026 году проектов по восстановлению объектов Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии, включенных в перечень поручений, в том числе для дальнейшего обсуждения и доклада заместителю министра культуры Российской Федерации Владимиру Осинцеву.

«Мы активно ведем работу по восстановлению объектов Троице-Сергиевой лавры. По четырем объектам Лавры из перечня поручений уже разрабатывается проектно-сметная документация. Еще один объект на очереди — это Гефсиманский Черниговский скит. Часть зданий на территории скита требует восстановления и ремонта», — прокомментировал Егор Скопенко.

