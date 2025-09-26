В Сергиевом Посаде дан старт масштабной экологической акции «Чистый лес»

В Черниговском лесу свыше шестидесяти человек приняли участие в масштабной экологической акции «Чистый лес», которая проходит по всей Московской области в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Участники мероприятия очищали лес от поваленных деревьев, сухих веток и мусора, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В рамках этой акции по всему округу проходят посадки деревьев, уборка лесных территорий. Сегодня мы убираем Черниговский лес. На первом этапе мы убираем отрезок в 380 метров. Это народная тропа, лыжня, по которой ежедневно ходят люди, а зимой катаются на лыжах», — сказала Наимя Мухарьянова, старший эксперт отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского округа.

Несколько участков тропы были перекрыты стволами упавших деревьев, и, помимо пластиковых отходов, среди лесных зарослей нашли даже разбитую раковину. В экоакции «Чистый лес» приняли участие сотрудники Мособлпожспаса, представители администрации Сергиево-Посадского округа и фракции «Единая Россия», а также волонтеры и неравнодушные жители.

Акция «Чистый лес» будет продолжена. Впереди следующие этапы по очистке других природных территорий, а представители лесничества посадят новые деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.