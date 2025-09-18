В Сергиевом Посаде благоустраивают тропу Александра Меня длиной почти 500 м

В Сергиевом Посаде идет благоустройство тротуара протяженностью почти полкилометра — от железнодорожной платформы Семхоз до ул. Парковая. В лесном массиве строят добротный широкий тротуар с щебеночной подложкой и высоким бордюром. Этим путем когда-то от своего дома до электрички ходил священнослужитель, просветитель, философ, блистательный проповедник и публицист отец Александр Мень. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эту дорожку теперь называют тропой Александра Меня. Привычный маршрут не менялся годами. Но если 35 лет назад это была безлюдная тропинка, где спрятавшийся в кустах убийца не боялся быть замеченным, то теперь это оживленный путь для 3000 жителей микрорайона и священная дорога для последователей идей проповедника, его духовных чад.

На месте строительства тротуара побывала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова. Глава подчеркнула, что тротуар строится такой ширины, чтобы можно было осуществлять его механизированную уборку с помощью тракторов и поливальных машин. Сумма контракта — порядка 3 млн рублей. Средства выделены из бюджета округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.