В Сергиево-Посадском Центре им. А. И. Мещерякова состоялся Паралимпийский урок для 32 бойцов СВО

Паралимпийский комитет России и Всероссийская Федерация спорта слепых провели Паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта для бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в Центре им. А. И. Мещерякова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На теоретической части бойцам рассказали об истории паралимпийского движения, а после опытные тренеры и спортсмены провели мастер-классы по армрестлингу, настольному теннису, голболу и биатлону.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что ветеранов СВО заинтересовал паралимпийский спорт. «Они с радостью общались с нашими спортсменами и тренерами, узнавали, где можно будет начать заниматься у себя в регионах. Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта слепых окажут содействие в организации тренировочного процесса для желающих».

С начала специальной военной операции Паралимпийский комитет России проводит мотивационные встречи с военнослужащими, получившими тяжелые ранения, и Межрегиональные физкультурные мероприятия среди ветеранов СВО. Данные мероприятия помогают им быстрее пройти физическую реабилитацию и социализироваться с помощью спорта.

Поддержка через адаптивные тренировки и участие в спортивных мероприятиях поможет восстановить не только физическое здоровье, но и укрепить эмоциональную устойчивость бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.