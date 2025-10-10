В Сергиево-Посадском округе заканчивается капремонт амбулатории Загорских Далей

Учреждение является филиалом Сергиево-Посадской городской больницы и обслуживает более полутора тысяч человек. Объект планируют сдать в октябре текущего года.

Депутаты окружного Совета совместно с депутатом Мособлдумы Александром Легковым в очередной раз проверили ход работ и выявили ряд недочетов.

«Не везде есть откосы на дверях, не везде правильно была наложена шпаклевка. То есть все эти замечания были обозначены, их обещали устранить. Из окончательных сроков капремонта они не выходят — 13 октября обещают все уже сдать», — сказала Кристина Кижваева, депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа.

Всего в разных подразделениях Сергиево-Посадской больницы в этом году будет отремонтировано 17 объектов. Часть работ финансируется Министерством здравоохранения — это 40 миллионов рублей. Кроме того, на ремонт идут средства, которые выделили депутаты Московской областной Думы в рамках инициативного бюджетирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.