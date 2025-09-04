В Сергиево-Посадском округе выделен участок под строительство завода пожарной техники

Производством противопожарного оборудования ООО «Каланча» занимается более тридцати лет. За годы работы «Каланча» стала ведущей российской производственно-торговой компанией, оборудованием которой оснащены более 70% отечественных и зарубежных фирм.

В 2022 году предприятие стало победителем регионального конкурса «Сто лучших товаров России». И сейчас руководство компании заявило о готовности масштабировать производство. Под строительство завода по выпуску пожарной техники был выделен земельный участок в «Индустриальном парке М8» в с. Сватково под Сергивым Посадом. Соотвествующий договор подписали глава округа Оксана Ероханова и генеральный директор ООО «Каланча» Владимир Тарасенко.

Объем инвестиций в новое производство составит 85 млн рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.