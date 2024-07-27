Вся Россия 27 июля вспоминает детей Донбасса, погибших в результате военных действий. Дата выбрана неслучайно: 27 июля 2014 года, десять лет назад, ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки. В то кровавое воскресенье погибли 22 человека, в том числе маленькие дети. А всего за 10 лет погибло 240 ребятишек, тысячи ранены, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Сергиево-Посадский округ присоединился к траурным мероприятиям. Активисты «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия» у Вечного огня запустили воздушные шары белого цвета, как символ чистых и невинных душ погибших.

Члены Сергиево-Посадского молодежного объединения партии вместе с соратниками со всего Подмосковья вышли на акцию протеста у посольства Италии в Москве с требованием к сторонникам киевского режима прекратить финансирование геноцида.

«Наши активные долголеты из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Сергиево-Посадский“ за несколько дней сложили десятки белоснежных птиц — „Журавликов Донбасса“. Мы помним. Мы скорбим, но верим, что Победа будет за нами», — сказал глава Сергиево-Посадского городского округа! Дмитрий Александрович Акулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.