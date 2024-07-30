В Сергиево-Посадском округе убрали почти 50 кубометров неликвидной древесины

В Сергиево-Посадском участковом лесничестве у водоема Загорское море в минувшие выходные прошла акция «Чистый лес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В мероприятии участвовали более 50 человек, в том числе сотрудники Сергиево-Посадского лесничества, представители администрации Сергиево-Посадского городского округа, Сергиево-Посадского отделения МФЦ «Мои документы», активисты Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия», а также председатель и члены садового товарищества «Энергетик».

Приветствуя добровольцев, заместитель директора Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Виталий Мягков рассказал о цели их совместного труда, проинструктировал о соблюдении требований техники безопасности при проведении работ по уборке неликвидной древесины.

Общими усилиями дружная команда произвела уборку неликвидной древесины в объеме 47 кубических метров.

«Лесной участок площадью 1,5 га выбран по многочисленным обращениям членов СНТ «Энергетик», обеспокоенных его состоянием. Выражаем благодарность всем участникам акции и надеемся, что граждане, посещающие лесной фонд, будут соблюдаться требования санитарной и пожарной безопасности», — отметила директор Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Наталья Галкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.