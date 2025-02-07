В Сергиево-Посадском округе торжественно открыли Год защитника Отечества

На патриотическое мероприятие были приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, представители молодёжных организаций и общественники. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открыли мероприятие с выноса флагов России и Сергиево-Посадского округа, знамени Победы. На сцене — главные Герои: ветераны Великой Отечественной и боевых действий. Памятные награды, благодарственные письма и иконы заступника земли русской преподобного Сергия Радонежского им вручили глава округа Оксана Ероханова и председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова.

Трогательным сюрпризом стали видео-открытки с поздравлением с открытием Года защитника Отечества-2025 из разных уголков России — Татарстана, Башкирии, ДНР и других регионов страны.

Небольшой праздничный концерт, наполненный патриотическими песнями, стал финальным аккордом мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.