В Сергиево-Посадском округе стартовала опиловка деревьев

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На Рабочем поселке в Сергиевом Посаде стартовали работы по оздоровлению зеленых насаждений — об этом просили жители микрорайона на встрече в рамках обсуждения Стратегии пространственного развития города, передает пресс-служба администрации городского округа.

Наиболее проблемные адреса жители определили вместе с главой округа Дмитрием Александровичем Акуловым на личной встрече, состоявшейся в начале июля.

С понедельника на улице Краснофлотская работает бригада опиловщиков. В первую очередь удаляют деревья, которые уже погибли. Сухостой не только визуально портит вид поселка, но и представляет опасность для прохожих.

Живые деревья кронируют — рабочие срезают только засохшие ответвления.

Сейчас бригада двигается по четной стороне улицы с обязательным заходом во дворы. Крупные древесные остатки вывозятся на самосвале, мелкие — дробятся на месте.

Как только работы на Краснофлотской будут завершены, бригада продолжит опиловку на примыкающих улицах.

В планах провести санитарную опиловку по всему Рабочему поселку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.