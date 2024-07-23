В Сергиево-Посадском округе стартовала опиловка деревьев
Фото - © Администрация Сергиево-Посадского г.о.
На Рабочем поселке в Сергиевом Посаде стартовали работы по оздоровлению зеленых насаждений — об этом просили жители микрорайона на встрече в рамках обсуждения Стратегии пространственного развития города, передает пресс-служба администрации городского округа.
Наиболее проблемные адреса жители определили вместе с главой округа Дмитрием Александровичем Акуловым на личной встрече, состоявшейся в начале июля.
С понедельника на улице Краснофлотская работает бригада опиловщиков. В первую очередь удаляют деревья, которые уже погибли. Сухостой не только визуально портит вид поселка, но и представляет опасность для прохожих.
Живые деревья кронируют — рабочие срезают только засохшие ответвления.
Сейчас бригада двигается по четной стороне улицы с обязательным заходом во дворы. Крупные древесные остатки вывозятся на самосвале, мелкие — дробятся на месте.
Как только работы на Краснофлотской будут завершены, бригада продолжит опиловку на примыкающих улицах.
В планах провести санитарную опиловку по всему Рабочему поселку.
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