В Сергиево-Посадском округе стартовал всероссийский молодежный форум

В этом году в мероприятии принимают участие молодые активисты из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также делегация из Республики Беларусь.

С приветственным словом со сцены обратилась замминистра информации и молодёжной политики Московской области Ольга Гребенщикова и её коллеги по министерству.

Они отметили, что сегодняшняя молодёжь через десять-двадцать лет будет принимать важные решения — как локальные, так и в масштабах страны. Поэтому сейчас важно учиться, задавать вопросы и использовать любые возможности для собственного роста.

Содержательная часть форума составлена из познавательных лекций, мастер-классов, тимбилдингов и других активностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.