В Сергиево-Посадском округе состоялся фестиваль уличного кино

В Хотьковском парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа 18 августа состоялся 11 Фестиваль уличного кино, в рамках которого проводились кинопоказы под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники фестиваля посмотрели шесть короткометражных фильмов, снятых молодыми режиссерами. После просмотра, зрители проголосовали за понравившиеся работы. Также они познакомились со сборниками, представленными во внеконкурсном блоке.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа. В этом году он проходит с 1 июня по 31 октября, в списке участников более 700 городов России. По итогам абсолютный победитель получит приз в миллион рублей.

Фестиваль уличного кино зародился в 2014 году во Владивостоке в качестве студенческой инициативы. За свою историю он охватил свыше 3 млн зрителей в 67 странах.

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