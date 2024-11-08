В Сергиево-Посадском округе открыли памятную доску и «Парту Героя»

Алексей Стреканов, выпускник Бужаниновской школы, погиб в ходе СВО при выполнении боевой задачи 10 января 2024 года. В соответствии с Указом Президента РФ за мужество, самоотверженность и отвагу в зоне спецоперации награжден Орденом мужества (посмертно). Алексей, участвуя в Специальной военной операции. находился в сопровождении заместителя командира батальона при проведении боевого задания всего в 500 м от противника. Увидев, дрон-разведчика он огнем из автомата отогнал его, что дало время для заместителя батальона укрыться в блиндаже. Дрон разоравшись, нанес Алексею ранения не совместимые с жизнью. Смерть наступила мгновенно. Алексей спас жизнь командиру, погиб с оружием в руках, выполнив свой воинский долг перед Отечеством.

Алексей Стреканов активно занимался спортом, футболом, хоккеем. В составе команды завоевал 4 кубка и 13 медалей на различных турнирах по футболу и хоккею. Был добрым человеком, заботливым сыном и очень любил свою Родину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.