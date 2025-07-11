В Сергиево-Посадском округе со столетним юбилеем поздравили участника ВОВ

Дмитрий Константинович ушел на фронт в 1943 году добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Форсировал Днепр, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и Литву. После окончания войны вернулся домой и возглавил два колхоза. Вместе с супругой они воспитали трех сыновей, один из которых много лет возглавлял Сергиево-Посадский район. В семье Гончаровых есть и продолжатели военной династии — старший сын и внук стали подводниками.

« После войны, мне, молодому тогда человеку, пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство. Я возглавлял сначала один колхоз, потто второй. Люди хорошие были, все работали много. Помогали друг другу, потому что вместе пережили такую войну», — говорит Дмитрий Константинович Гончаров

За свою службу Дмитрий Константинович был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени и многими другими наградами. В этом году к ним прибавилась и медаль к 80 –летнему юбилею Великой Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.