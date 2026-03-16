В Сергиево-Посадском округе школьникам рассказали о промышленности

Уроки «Разговоры о важном», посвященные российской промышленности, прошли в школах Сергиево-Посадского округа. Ученикам рассказали о современных предприятиях и профессиональных возможностях в отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом занятий в школах округа состоялись торжественные линейки с исполнением гимна и поднятием флага. В гимназии имени И.Б. Ольбинского присутствовала глава округа Оксана Ероханова, а школу №18 посетил ее заместитель Владимир Сухарев.

«Важно воспитывать у наших детей чувство гордости за Родину и интерес к ее истории, одновременно привлекая их внимание к современным достижениям отечественной промышленности. Это позволит ребятам осознать значимость своей роли в будущем развитии страны и выбрать профессию, соответствующую их интересам и способностям», — отметил Владимир Сухарев.

На занятиях школьникам представили компанию Zerts, которая производит в России медицинское оборудование и мебель европейского качества. О работе предприятия и востребованных специальностях рассказал главный инженер Кирилл Ашихнин.

Уроки проходят в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Темы занятий в школах Подмосковья обновляются еженедельно, при этом их основная задача остается неизменной — гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.