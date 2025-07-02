В Сергиево-Посадском округе прошла большая отправка призывников

К 6 утра перед военным комиссариатом г. Сергиев Посад было многолюдно: проводить будущих защитников Отечества на службу в ряды Российской Армии пришли родные, близкие, друзья призывников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На срочную службу отправили 90 человек.

С напутственным словом к призывникам обратились глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, военный комиссар Александр Миронов, председатель комитета ветеранов Вооружённых Сил Леонид Цапликов. Они пожелали ребятам служить честно, прилежно овладевать современными видами оружия, помнить, что самое ценное, что есть у человека — Родина.

Призывники Сергиево-Посадского округа, как и ребята из других округов Подмосковья, отправлены на сборный пункт военного комиссариата Московской области в г. Железнодорожном. Там им предстоит пройти медицинскую комиссию и получить направление в воинские части.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.