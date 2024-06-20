В Сергиево-Посадском округе пройдут праздничные мероприятия в день Святой Троицы

23 июня 2024 года в день православного праздника Святой Троицы, на трех общественных пространствах городского округа Сергиев Посад Московской области состоится праздничное мероприятие в рамках программы «Троицкий венок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Весь день с 12-30 до 19-00 запланирована насыщенная культурная программа на туристическом маршруте «Дорога к храму». С 12-30 до 16-30 разнообразные мероприятия пройдут на двух других площадках — пешеходной зоне по улице Карла Маркса и на смотровой площадке в районе улицы Сергиевской.

Для жителей и гостей городского округа подготовлены: концертная программа Сергиево-Посадского муниципального оркестра и творческих коллективов округа, театрализованные и фольклорные программы, мастер-классы, выставки, фотозоны, игры для детей и взрослых, разнообразные ярмарки с участием местных мастеров, угощение чаем и блинами.

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