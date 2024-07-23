В Сергиево-Посадском округе пройдет субботник в рамках проекта «Чистый лес»

Акция «Чистый лес» состоится уже во второй раз. Как и в прошлом году, будут проведены мероприятия по очистке лесных участков от мусора и валежника, удалены упавшие деревья и сухостой, а также собран и вывезен мусор и валежник.

Координаты места проведения субботника: 56.304736, 38.068216. Сбор участников в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.