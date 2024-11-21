В Сергиево-Посадском округе продолжают фиксировать нарушения сброса отходов в контейнеры

За октябрь на территории Сергиево-Посадского округа зафиксировано еще 1 нарушение на Воздвиженской набережной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют подобные правонарушения.

Штраф за сброс строительных отходов на контейнерных площадках для твердых коммунальных отходов:

до 70 000 рублей — для физических лиц;

до 200 000 рублей — для юридических лиц

Если у вас скопился строительный мусор, закажите вывоз таких отходов у легальных перевозчиков, которые доставят их на вторичную переработку. Реестр транспортировщиков, присоединившихся к Соглашению о сотрудничестве в сфере обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Сергиево-Посадского городского округа можно на сайте стройотходы.рф.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа напоминает, что выбрасывать строительный мусор в контейнеры возле дома категорически запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.