В Сергиево-Посадском округе продолжается голосование за новый состав депутатов

В Сергиево-Посадском городском округе продолжается голосование за новый состав депутатов в муниципальный Совет, передает пресс-служба партии.

Сергиево-посадцы приходят на участки целыми семьями. Так, на одном из избирательных пунктов в Муханово сделать свой выбор пришла молодая семья Петровых. Александра и Александр захватили с собой и своего сына Максима.

Голосовать вместе — это хорошая традиция, считают молодые люди. Таким образом, личным примером уже с детства можно привить подрастающему поколению гражданскую ответственность, чтобы они понимали, что в дальнейшем именно от их выбора будет зависеть будущее страны.

«Лучший пример для ребенка — это его родители и близкие. Когда дети видят, как их мамы и папы активно участвуют в выборах, они осознают важность каждого голоса и личного вклада в процесс принятия решений в обществе», — отметили молодые родители.

Напомним, все 152 избирательных участка в округе ждут своих избирателей. Второй день голосования завершится в 20:00. Найти свой участок можно на сайте ЦИК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.