В Сергиево-Посадском округе продолжается благоустройство сквера у Дома художника

У Дома художника в Сергиево-Посадском городском округе начали высаживать цветочный мольберт. Ранее здесь появились клумбы в форме рояля, балалайки и арфы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Цветочные арт-объекты становятся не просто украшением, но и оригинальными фотолокациями, которые пользуются популярностью у жителей и гостей города.

Установка еще одного цветника началась пару дней назад. Мольберт напомнили землей. 24 июля высадят колиус, бегонию, цинерарию и другие однолетники. За растениями будет ухаживать компания по благоустройству «Горзеленхозстрой».

Раньше эту часть города уродовал забор, который загораживал заброшенный фундамент фондохранилища 20 лет. Пространство открылось после вмешательства депутата Госдумы Сергея Пахомова, который добился сноса недостроя, ведь объект принадлежал Миникульту Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.