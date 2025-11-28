В Сергиево-Посадском округе поздравили матерей бойцов СВО

В преддверии Дня матери депутат Мособлдумы Александр Легков посетил дома семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Первым пунктом визита стал дом семьи Куликовых. Екатерина Александровна, мама погибшего в 2023 году военнослужащего Тимура Куликова, ждала гостей. Для нее День матери — особый праздник, ведь она — мать Героя.

Тимур ушел на службу добровольно, служил в должности штурмовика. Его жизнь трагически оборвалась при выполнении задания. Тогда Тимур заменил своего раненого боевого товарища и сел за руль боевой машины, получив смертельное ранение. Геройский поступок сына высоко оценен государством: Тимуру Куликову посмертно присвоен орден Мужества. У Тимура остались родители и младший брат.

«Большая благодарность за то, что воспитали героя, помним и поддерживаем», — обратился Александр Легков к Екатерине Александровне.

Следующим местом встречи была квартира Светланы Александровны, проживающей в поселке Березняки. Ее сын Кирилл служит на фронте уже третий год.

«Мне подробностей не рассказывает, знает, что переживаем и ждем. Второму сыну 17 лет, скоро собирается пойти на подмогу старшему», — рассказала Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.