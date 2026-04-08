В Сергиево-Посадском округе подготовят мемориалы к 9 Мая

Мемориалы и обелиски в Сергиево-Посадском округе приведут в порядок к 9 Мая после зимнего периода. Депутаты окружного совета вместе с представителями администрации и жителями проверили их состояние и определили объем работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня Победы депутаты окружного совета и представители администрации провели объезд памятных мест. Они оценили состояние мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне.

В 2025 году, к 80-летию Победы, часть памятников капитально или косметически отремонтировали. Однако после зимы с резкими перепадами температур объектам вновь требуется уход. Жители деревни Наугольное, поселка Скоропусковский и микрорайона Лесхоз также участвуют в содержании прилегающих территорий.

По итогам осмотра решено провести косметический ремонт: покрасить ограды, обновить надписи и высадить цветы. Мемориал «Вечный огонь» в центре Сергиева Посада нуждается в полной реконструкции. В настоящее время готовится масштабный проект преобразования территории от Лавры до набережной Келарского пруда.

Все памятники и обелиски планируют привести в надлежащее состояние к 9 Мая. Подготовка находится на контроле депутатов окружного совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.