В Сергиево-Посадском округе открыли еще одну парту Героя

В школе в деревне Шабурново прошло торжественное открытие парты Героя. Педагоги и товарищи погибшего односельчанина вспоминали о нем самое лучшее, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Александр Епанчин окончил 9 классов. В школе был активным участником различных мероприятий, неоднократно получал грамоты и медали за участие в спортивных соревнованиях школы на уровне Шеметовского поселения и муниципалитета. Проявлял себя ответственным человеком, всегда выполнял в срок полученные дела. Уважительно вел себя по отношению как к старшим, так и одноклассникам, с которыми поддерживал дружеские отношения. Отличался смелостью и решительностью.

После школы поступил учиться в Московский областной профессиональный колледж, а в 2015 году был призван на срочную службу. После демобилизации работал на предприятиях округа.

В сентябре 2022 года вместе с другими ребятами из деревни Шабурново ушел по повестке на СВО. После обучения Александр был направлен в штурмовую бригаду мотострелком-санитаром. Позывной «Франк». Немало жизней своих товарищей спас Александр Епанчин. Он был активным организатором сбора и отправки гуманитарной помощи в зону СВО.

Трижды был контужен, но продолжал участвовать в специальной операции. Говорил, что не может оставить своих ребят, что стыдно будет потом смотреть им в глаза и в глаза матерям, чьи сыновья, там, на поле боя. В начале марта 2024 года Александр приехал последний раз в отпуск домой. А 17 марта 2024 года Александр Владимирович Епанчин погиб при выполнении специальных задач на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Указом Президента Российской Федерации Александр Епанчин был награждён орденом Мужества посмертно. Ровно через два года после мобилизации, 27 сентября 2024 года, награда была вручена матери бойца Татьяне Ивановне Епанчиной. Сегодня она вновь плакала. И благодарила учителей, которые помогли ей воспитать сына настоящим патриотом и гражданином.

Всего в Сергиево-Посадском округе в память о погибших участниках СВО открыто 8 парт героя и 5 мемориальных досок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.