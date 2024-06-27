В Сергиево-Посадском округе выберут лучший цветник

Конкурс на лучший цветник проходит в Сергиево-Посадском городском округе. Подать заявку можно до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс проводится в три этапа. До 1 июля идет прием заявок по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169 (администрация Сергиево-Посадского городского округа), каб. 222 или на электронную почту:sprblago@mail.ru. До 15 августа пройдет оценка заявленных объектов. С 25 августа по 1 сентября подведут итоги и наградят победителей подарками, которые помогут развивать и делать еще более красивыми дома и дворы.

Подать заявки можно коллективно и индивидуально по следующим номинациям: I номинация — «Цветущий двор»; II номинация — «Лучший цветник — палисадник» (многоквартирные дома); III номинация — «Мой цветущий дом» (частные домовладения); IV номинация — «Балкон — цветник» (многоквартирные дома); V номинация — «Лучший цветник» (юридические лица).

Необходимо указать: данные о заявителе или инициативной группе (Ф.И.О. всех или одного члена группы); контактные телефоны; адрес объекта, который участвует в конкурсе; заявленная номинация; дата подачи заявки. А также приложить от 5 до 10 фотографий объекта с разных ракурсов. Видеоматериалы могут быть представлены дополнительно. Телефон для справок: 8 (496) 551-50-71.

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