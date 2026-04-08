В Сергиево-Посадском округе очистили улицу Пограничную

Коммунальные службы в Сергиево-Посадском округе провели комплексную уборку на улице Пограничной в рамках весеннего марафона чистоты. В работах задействовали восемь сотрудников и спецтехнику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С раннего утра на улице Пограничной работала усиленная бригада МБУ «Благоустройство СП». Специалисты убирали слежавшийся за зиму мусор с краев проезжей части, очищали газоны и пешеходные зоны, подметали тротуары.

Для ускорения процесса привлекли спецтехнику. Фронтальный погрузчик собирал крупные наносы грязи, самосвал и мини-погрузчик вывозили мусор.

«В первую очередь мы приводим в порядок подходы к детским садам и школам. Как только завершим на Пограничной, бригада перейдет на соседние улицы», — отметил мастер участка Иван Красников.

Параллельно на дорогах округа работают вакуумные пылесосы и поливомоечные машины, которые смывают остатки зимней грязи с асфальта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.