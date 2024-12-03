В Сергиево-Посадском округе обсудили будущее игрушечного промысла России

В уникальном, единственном в России Музее игрушки Высшей школы народных искусств, расположенной в Сергиевом Посаде, открылись XVI Международные Бартрамовские чтения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году их тема звучит так: «Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего». Ключевая идея чтений — поиск ответа на вопрос, какой должна быть российская игрушка в изменившейся социокультурной парадигме?

Игрушка — уникальная составляющая мира детства и «путеводная нить» в мир культуры. Именно в детстве формируются основные нравственно-этические и мировоззренческие основы личности будущего гражданина — патриота своей страны. И сейчас ей предстоит заново завоевывать сердца детей, бороться с «гаджетами» и предлагать интересные сценарии для игры.

К участию в Международных XVI Бартрамовских чтениях приглашены научно-педагогические работники вузов, сотрудники музеев, библиотек, архивов, представители предприятий по производству игрушек, работники учреждений культуры, искусствоведы, историки, краеведы, коллекционеры, специалисты по игрушке, художники традиционных художественных промыслов, представители органов власти и общественных организаций, все заинтересованные и неравнодушные лица.

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