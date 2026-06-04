В Сергиево-Посадском округе обновили оборудование пожарных частей

Пожарные подразделения Сергиево-Посадского округа получили новый комплект техники в рамках муниципальной программы. Оборудование передали по запросу 28-й пожарно-спасательной части, его также направят в 87-ю и 83-ю части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав поставки вошли семь пожарных колонок и два металлоискателя. Оборудование предназначено для оперативного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций — люков колодцев, задвижек и вентилей. Пожарные колонки будут использоваться для набора воды из водопровода.

«Администрация округа действительно проводит большую работу по оказанию помощи нашим подразделениям в целях качественного реагирования на тушение пожаров, в том числе по противопожарному снабжению. Нам передают семь пожарных колонок для набора воды из водопровода, их поставят на дежурство и будут вывозить на каждый выезд. Также два металлодетектора помогут, особенно зимой, находить пожарные гидранты под снегом. Думаю, что это будет иметь только положительный эффект», — сказал начальник Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Авдонин.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации округа Александр Суворов сообщил, что также рассматривается вопрос поставки мотопомп. По его словам, не везде к водоемам может подъехать пожарная машина с восьмиметровым водозаборным рукавом, тогда как мотопомпу можно установить непосредственно на берегу и подавать воду в автомобиль.

В администрации подчеркнули, что внедрение новой техники позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень безопасности жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.