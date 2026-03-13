В Сергиево-Посадском округе назначили субботники на апрель

Подготовку к весеннему сезону и проведение субботников обсудили 12 марта на «Часе благоустройства» в Сергиево-Посадском округе. Уборка территорий запланирована на 18 и 25 апреля с учетом погодных условий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботниках примут участие сотрудники администрации округа и представители общественных организаций. Жителей также приглашают присоединиться к весенней уборке.

В ходе встречи обсудили инициативы, которые волнуют жителей села Шеметово. В разговоре со старостой Романом Тептяковым основной темой стало благоустройство территории у местного пруда — одного из популярных мест отдыха. Уборку у водоема планируют провести 18 апреля.

В администрации отметили, что совместная работа жителей и органов власти уже приносит результаты. В прошлом году в Шеметове установили современное освещение, оборудовали лежачие полицейские и разместили знаки ограничения скорости для повышения безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.