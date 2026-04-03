В Сергиево-Посадском округе наградили волонтеров конкурса

Награждение участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошло 2 апреля в молодежном центре «Атмосфера» в Сергиево-Посадском округе. Лучшие команды и наставники получили почетные грамоты за участие в конкурсе «Волонтер Подмосковья. Путь добра — 2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Достижения добровольцев отметила заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева. Почетные грамоты за активную жизненную позицию и эффективную командную работу вручили учителям школ округа и волонтерам из школ №4, 19 и №5 города Хотьково.

Также награды получили отряды, показавшие лучшие результаты в рамках конкурса «Волонтер Подмосковья. Путь добра — 2026». В их числе команды «Лаврята» школы №4, «Добротворцы» Шеметовской школы и «Память» школы №7 города Краснозаводск.

Конкурс в Сергиево-Посадском округе проводится впервые. В течение трех месяцев участники выполняют задания по ключевым направлениям добровольческой деятельности: экологии, социальной помощи, зоозащите и организации инклюзивных мероприятий. Для юных волонтеров также организовали квест «Сплочение», направленный на развитие командной работы и укрепление взаимодействия внутри сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.