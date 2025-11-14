В Сергиево-Посадском округе началась очистка притока реки Кончуры

Русло ручья в районе Московского шоссе Сергиево-Посадского округа, являющееся притоком руки Кончуры, начали оздоравливать по муниципальной программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчик выполнит санитарную очистку и экологическую реабилитацию водного объекта. Он приведет в порядок участок длиной 400 метров — от железной дороги до СНТ «Овражный». Ручей начали очищать из-за сильного антропогенного воздействия от ближайших построек. Это ухудшило состояние русла и оно заросло кустарниками. Кроме того, ручей во время паводка иногда выходит из берегов, затапливая территории выше по течению, включая СНТ «Овражный».

«Периодически там происходит поднятие уровня воды во время паводков, ливневых дождей и таяния снега. Соответственно, это как мера — мы ниже по течению от самого СНТ ручей сейчас приводим в порядок, чтобы увеличить его пропускную способность», — сказал Иван Баранов, начальник отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Сейчас на объекте убирают мелколесье с помощью бензопил, чтобы обеспечить доступ к ручью. Затем рабочие приступят к очистке самого водного объекта от мусора и бытовых отходов. Все работы по санитарной очистке русла ручья подрядчик планирует завершить до конца следующей недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.