В Сергиево-Посадском округе машина-амфибия очищает Вавиловский пруд

Работы на этом водном объекте п. Афанасовский находятся финишной прямой. Очищается участок, находящийся в муниципальной собственности, а именно полоса берега и прибрежная водная зона с расширением в задней части пруда. Благоустройство водоема проходит в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на лед, машина-амфибия «Боцман» успешно справляется с задачей. Подрядчик не только очистил пруд от водно-воздушной растительности, но и убрал мелколесье, а также крупногабаритный мусор, включая колесо от КамАЗа. Все собранные корни, камыш и другие растительные остатки из пруда и с его берегов будут собраны и утилизированы. Местные жители уже замечают изменения и выражают благодарность, так как ранее берега пруда были сильно заросшими и неухоженными, а теперь картина кардинально изменилась и можно наслаждаться красотой водной глади с берега.

«То, что здесь делают, это просто грандиозное событие, так его долго ждали. Место очень привлекательное, здесь раньше отдыхали пять микрорайонов, было очень хорошо, но потом стало зарастать. Сейчас все возрождается, на наших глазах происходят такие события», — поделилась Людмила Ламонова, активный житель пос. Афанасовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.