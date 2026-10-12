В Сергиево-Посадском округе мальчиков родилось больше, чем девочек

Мальчики составили 51% новорожденных в Сергиево-Посадском округе с начала 2026 года, девочки — 49%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

С начала 2026 года в Сергиево-Посадском округе мальчиков родилось больше, чем девочек. Их доля среди новорожденных составила 51%, доля девочек — 49%.

В соцзащите округа также проанализировали выбор имен. В пятерку самых популярных мужских имен вошли Артем, Владимир, Илья, Михаил и Матвей. Среди женских имен лидируют Анна, Мария, Мирослава, Есения, Ева, Анастасия и Алиса.

Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, — Рафаил, Григорий, Даниэль, Эмиль и Мирослав. Редкие женские имена — Лианелия, Аврора, Эмма и Оливия.

В округе действует губернаторская выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого новорожденного при отказе от подарочного набора. Ее предоставляют по заявлению независимо от очередности рождения ребенка и дохода родителей, без дополнительных критериев нуждаемости. Оформить выплату можно в роддоме при регистрации рождения ребенка или через региональный портал госуслуг.

В соцзащите добавили, что семьи с детьми могут получить и другие меры поддержки. Среди них — выплаты при рождении ребенка в семьях с низкими доходами, выплата при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, единое ежемесячное пособие. Подробная информация доступна на региональном портале госуслуг Московской области.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.