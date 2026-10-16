В Сергиево-Посадском округе мальчики составили 51% новорожденных

Мальчики составили 51% детей, родившихся в Сергиево-Посадском округе с начала 2026 года, а девочки — 49%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Соцзащита Сергиево-Посадского округа проанализировала выбор имен для новорожденных. В пятерку самых популярных мужских имен вошли Артем, Владимир, Илья, Михаил и Матвей. Среди девочек лидируют Анна, Мария, Мирослава, Есения, Ева, Анастасия и Алиса.

Среди редких мужских имен, зарегистрированных в 2026 году, — Рафаил, Григорий, Даниэль, Эмиль и Мирослав. Девочкам также давали редкие имена Лианелия, Аврора, Эмма и Оливия.

Семьи округа могут получить губернаторскую выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого новорожденного при отказе от подарочного набора. Она предоставляется по заявлению независимо от очередности рождения ребенка и дохода родителей, без дополнительных критериев нуждаемости. Оформить выплату можно в роддоме при регистрации рождения ребенка или через региональный портал госуслуг.

В округе также действуют другие меры поддержки: выплаты при рождении ребенка в семьях с низкими доходами, выплата при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, единое ежемесячное пособие. Подробнее о них можно узнать на региональном портале госуслуг Московской области.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.