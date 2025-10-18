В Сергиево-Посадском округе чествовали людей почтенного возраста

сегодня в 19:11

В поселке Лесхоз прошла традиционная церемония чествования пожилых людей, отмеченных своей жизненной мудростью и любовью к жизни. Первый заместитель председателя окружного Совета депутатов Константин Негурица, его коллеги Дмитрий Палагин и Кристина Кижваева поздравили собравшихся, отметив, что жизненный опыт старшего поколения бесценен, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Самое главное — ваше здоровье. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь, мы постараемся вам помочь», — обратился к гостям Константин Негурица.

Помимо сердечных пожеланий и добрых слов, участники получили памятные подарки, букеты цветов и теплые поздравления. Особое внимание было уделено юбилейщикам, отметившим важные даты — 75, 80 и 85 лет.

Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный артистами Дома культуры «Радуга» из Краснозаводска. Атмосфера праздника подчеркнула ценность человеческого опыта и значимость старшего поколения в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.