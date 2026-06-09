В Сергиево-Посадском округе благоустроят маршрут «Дорога в Лавру»

Подготовка к благоустройству участка пешеходного маршрута «Дорога в Лавру» началась в Сергиево-Посадском округе к празднованию Сергиева дня. Представители фонда, администрации и лесничества осмотрели проблемные точки тропы и наметили первоочередные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок маршрута, проходящий по территории округа, обследовали сотрудники Фонда развития города Сергиев Посад вместе со специалистами администрации, отвечающими за благоустройство, и представителями лесничества. Особое внимание уделили проблемным зонам перед предстоящим празднованием Сергиева дня.

«Осмотрим территорию и ее проблемные участки Сергиево-Посадского городского округа, потому что сейчас приближается празднование Сергиева дня. Мы с коллегами из Лавры проговаривали возможность привести тропу в надлежащий вид», — рассказала руководитель обособленного подразделения фонда Марина Сахно.

На отдельных отрезках путь перекрывают поваленные деревья, в низинах затруднен проход из-за заболоченности. Работы, которые можно выполнить быстро и без значительных затрат, уже взяты в работу.

В перспективе проект предполагает более масштабное развитие инфраструктуры. Планируется синхронизировать действия Сергиево-Посадского, Мытищинского и Пушкинского округов.

«Чтобы было более комфортно пройти, была развита инфраструктура: возможно, появятся места для общепита и отдыха, гостиницы и туалеты, а также освещение. Но это более глобальная задача», — отметил старший эксперт отдела экологии администрации округа Иван Баранов.

«Дорога в Лавру» — пешеходный туристско-паломнический маршрут протяженностью около 120 километров. Он начинается у Иверской часовни на Красной площади в Москве и ведет к Троице-Сергиевой лавре. Сейчас маршрут благоустроен только в пределах столицы, в лесных массивах порядок поддерживают энтузиасты. В 2019 году министерство культуры признало тропу лучшей в России, интерес к ней продолжает расти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.