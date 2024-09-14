В Сергиевом Посаде провели урок по правилам безопасного поведения в повседневной жизни

В ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ» Сергиево-Посадского городского округа состоялся урок по правилам безопасного поведения в повседневной жизни и действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу, рассказали ребятам историю развития и становления пожарной охраны, а также о правилах пожарной безопасности, тревожных буднях спасателей, современной технике и оборудовании, стоящем на службе чрезвычайного ведомства нашей страны.

Сотрудники МЧС России показали детям технику пожаротушения, рассказали о снаряжении, находящемся в пожарной машине, а также о том, какие средства пожаротушения используются для ликвидации огня и с помощью каких инструментов проводят аварийно-спасательные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.