В Сергиево-Посадской школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя»

Дмитрий Александрович Фролов родился 20 июня 1989 года. Вырос на Клементьевском поселке Сергиево-Посадского округа. После школы отучился на автомеханика и отправился выполнять свой гражданский долг, проходя срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

16 октября 2022 года ушел добровольцем на СВО. Дмитрий выполнял задачи в ходе операции по зачистке территории на полях сражений под Клещеевкой. 29 сентября 2023 года, выполняя боевое задание, группа из шести человек, в которой находился Дмитрий, попала в окружение. Товарищи младшего сержанта Фролова погибли, он в одиночку пытался удержать оборону целые сутки, передавая информацию в штаб. Чтобы не сдаться в плен, сохранить честь и защитить Родину, держался до последнего вздоха.

В течение года родные и близкие люди искали Дмитрия, чтобы вернуть его на родную землю. Всё это время он числился в списках без вести пропавших. И только в сентябре 2024 года его тело нашли в Ростове-на-Дону, где Дмитрий оказался ещё в январе без документов. 5 сентября 2024 года герой обрёл покой.

В соответствии с Указом Президента РФ за мужество, самоотверженность и отвагу в зоне спецоперации награжден Орденом Мужества посмертно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.