В Сергиево-Посадской школе № 7 обновили спортинвентарь в рамках проекта «Расти»

Мячи для разных видов спорта привез олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с окружным коллегой Тимофеем Лагутиным. Руководство школы подчеркнуло важность такой поддержки для их учреждения.

Главная тема проекта «Расти» благотворительного фонда «Вместе легко» — реабилитация детей с особенностями развития через спорт. В Сергиево-Посадском округе про этой программе 16 детей бесплатно индивидуально занимаются плаванием.

Кроме новых мячей воспитанники школы получили возможность пообщаться с олимпийским чемпионом и взять у него автограф. После этого гости перешли из спортивного зала в актовый для участия в церемонии посвящения малышей в «Орлята России». Воспитанники школы № 7, не смотря на особенности развития, активно участвуют в общероссийских детских и молодежных движениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.