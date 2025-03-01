В Серединском Доме культуры прошло «Поле Чудес» для юных гениев

28 февраля Серединский Дом культуры превратился в настоящий телецентр. Юные жители Середы с головой окунулись в мир знаний, логики и азарта в игре «Поле Чудес», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

«Поле Чудес» для детей прошло в радостной атмосфере. Ребята с энтузиазмом отгадывали слова, крутили барабан, переживали за каждый ход и радовались призам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.