В Серебряных Прудах стартовал первый всероссийский агродиктант

В Серебряно-Прудской средней общеобразовательной школе имени маршала В. И. Чуйкова стартовал Всероссийский агродиктант. Масштабное событие проходит под эгидой «Единой России» с 8 по 12 октября в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В стенах школы открылась площадка, на которой собрались учащиеся агрокласса школы, преподаватели, муниципальные депутаты и партийный актив. На ряду со школой площадкой агродиктанта стала местная общественная приемная партии «Единая Россия».

«Более 100 Серебрянопрудцев приняли участие в диктанте», — прокомментировала муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Ирина Пащенко, отметив большой вклад в организацию единороссов местного исполкома партии.

Свое видеоприветствие прислал участникам секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что диктант пройдет на девяти тысячах площадок по всей стране. Число участников, по ожиданиям, превысит миллион человек.

«Аграрный сектор России за последние годы совершил огромный шаг вперед. Внедрение цифровых технологий, умных и беспилотных систем сегодня делают работу на земле современной и престижной. Не случайно аграрные профессии часто выбирают участники специальной военной операции после возвращения с фронта. Получить нужную квалификацию им помогает партийный образовательный проект „Школа фермеров“. Комплексное развитие сельских территорий, создание комфортных условий для жизни и труда на селе были и остаются национальными приоритетами, и в народной программе „Единой России“ этой теме уделяется особое внимание. А значит, российское село будет уверенно развиваться», — отметил Владимир Якушев.

Участникам агродиктанта продемонстрировали видеоролики, отражающие высокий уровень современных сельхозпредприятий России.

«Те, кто постарше помнят, каким было сельское хозяйство в 1990-е годы. Нынешнее развитие отрасли стало возможно благодаря скрупулезному труду миллионов неравнодушных аграриев. Поэтому считаю, что агродиктант сегодня важен в качестве популяризации сельского хозяйства, особенно среди молодых людей — именно за ними стоит наша продовольственная безопасность», — отметила исполнительный секретарь местного исполкома Анастасия Смелкова.

Агродиктант длится 45 минут. За это время участникам предлагается ответить на 30 вопросов из различных отраслей сельского хозяйства. При этом вопросы поделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки 12-18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».

Результаты участники смогут увидеть 13 октября в личном кабинете на сайте проекта.

