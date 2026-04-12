В Серебряных Прудах спасатели сняли кошку с пихты, где та провела двое суток

Домашняя кошка по кличке Маруся забралась на самую макушку высокой пихты и не могла самостоятельно спуститься вниз. Животное оказалось на дереве после того, как испугалось собак и бросилось спасаться бегством вверх по стволу. В итоге специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли питомцу спуститься на землю.

Местные жители поначалу пытались помочь животному своими силами. Однако попытки молодых людей добраться до кошки дали обратный эффект — напуганная Маруся забиралась все выше по мере их приближения. В результате самостоятельно решить проблему не удалось.

На протяжении двух суток кошка громко мяукала, не давая покоя ни окрестным жителям, ни своей пожилой хозяйке. В итоге на место происшествия прибыли сотрудники 207-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса совместно с полицейскими. Для проведения спасательной операции была задействована автовышка местной коммунальной службы. Поднявшись на необходимую высоту, спасатель забрал животное и благополучно спустил его на землю.

Кошка благополучно воссоединилась с хозяйкой после того, как специалисты сняли ее с дерева. Животное не оказывало сопротивления и спокойно далось в руки. Жители дома поблагодарили прибывших на помощь сотрудников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.