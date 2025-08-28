В Серебряных Прудах появились парковочные места для ветеранов СВО

В муниципальном округе Серебряные Пруды оборудовали специализированные парковочные места для ветеранов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

Новые парковки, обозначенные знаком «Инвалид», призваны сделать жизнь мобилизованных граждан, получивших ранения, более комфортной.

Инициатива по созданию выделенных мест поступила от руководителя местной ассоциации ветеранов СВО Виктора Ведищева. Он обратился в администрацию с соответствующим предложением, которое было оперативно поддержано и реализовано.

«Для наших ребят, которые, защищая Родину, получили серьезные травмы, даже такой, казалось бы, простой вопрос, как парковка, может стать серьезным препятствием. Очень важно создать для них условия, которые позволят легче адаптироваться к мирной жизни. Мы благодарны администрации округа за понимание и оперативное реагирование», — прокомментировал Виктор Ведищев.

Специальные парковочные карманы расположены в трех населенных пунктах округа для максимального удобства:

· с. Петрово, д. 10;

· д. Кузьминка, д. 1;

· с. Подхожее, ул. Юбилейная, д. 7.

Разметка и установка знаков были проведены в кратчайшие сроки силами муниципальных служб. Теперь ветераны с инвалидностью, имеющие соответствующие удостоверения и разрешения на транспортное средство, смогут беспрепятственно парковаться на парковке около своего дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.