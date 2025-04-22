В Серебряных Прудах подтверждена сохранность охраняемых экосистем памятника природы

Специалисты природоохранного фонда «Верховье» в ходе инвентаризации оценили состояние охраняемых объектов памятника природы областного значения «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«ООПТ отличается большим видовым разнообразием растительного мира. Здесь представлены широколиственные леса, прибрежные растительные сообщества с ольхой, липой и черемухой, а также остепненные, заболоченные и пойменные луга. Экологи оценили их состояние как хорошее или отличное. Признаков нарушения режима особой охраны, стихийной рекреации в памятнике природы на обнаружено», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо этого, специалисты отметили повышение видового разнообразия в ООПТ. Так, в ходе регулярного мониторинга здесь были выявлены новые места обитания краснокнижных видов: растений хохлатки Маршалла и черемши, а также редких птиц — луня полевого и лугового, черного коршуна.

Площадь памятника природы «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» составляет почти 524 гектара. В 2023 году распоряжением губернатора Московской области для ООПТ была установлена охранная зона площадью 876 гектаров, что повышает степень сохранности ценных экосистем и видов флоры и фауны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.