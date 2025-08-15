В Серебряных Прудах открыли шесть новых детских площадок

В первые дни августа в муниципальном округе Серебряные Пруды состоялось торжественное открытие шести новых детских игровых площадок. Они появились в пяти населенных пунктах округа и уже стали местом притяжения для семей с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В селе Подхожее (микрорайон Юбилейный, дома 1, 2, 4, 5), а также в селе Узуново (микрорайоны Южный и Северный) установлены одинаковые игровые зоны площадью 450 кв. метров. Каждая из них включает:

игровой комплекс,

качели "Гнездо",

многофункциональный спортивный комплекс,

качели с двумя подвесами,

качалки на пружине и балансиры,

карусель,

фигуры для лазания,

лавочки и урны,

информационный стенд.

Дополнительно обустроены песочные дворики (20 кв. м), а за порядком следят камеры видеонаблюдения системы "Безопасный регион".

Площадки установлены в рамках губернаторской программы.

В поселке Серебряные Пруды (ул. Первомайская, д. 6) и поселке Успенский (ул. Советская, д. 12) появились компактные игровые зоны (150 кв. м) с аналогичным оборудованием, но без каруселей и качелей "Гнездо". Они были построены по программе реконструкции.

Еще одна новая площадка открылась в селе Глубокое (д. 37). Ее площадь — 100 кв. метров, а среди элементов — игровой комплекс, качели с одним подвесом, качалка на пружине и лавочки для родителей.

Торжественные открытия сопровождались яркими мероприятиями: ребят развлекали ростовые куклы, проводили игры, конкурсы и танцы. Завершились праздники сладкими угощениями. Новые площадки не только разнообразили досуг детей, но и повысили комфорт дворовых территорий. А благодаря видеонаблюдению родители могут быть спокойны за безопасность своих малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.