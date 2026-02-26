В Серебряных Прудах активисты навестили детей с ОВЗ

Активисты «Движения Первых» 25 февраля посетили реабилитационный центр «Серебряно-Прудский» в рамках проекта «Добрые каникулы». Ребята провели творческое занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и изготовили с ними бумажных кукол, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники Совета Первых побывали в реабилитационном центре «Серебряно-Прудский», где живут и проходят занятия дети с ограниченными возможностями здоровья.

Встреча состоялась 25 февраля в рамках проекта «Добрые каникулы» и была направлена на поддержку воспитанников учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.