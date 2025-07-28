В Серебряных Прудах 1 августа пройдет экологическая акция «Вода России»

1 августа в 14:00 администрация муниципального округа Серебряные Пруды проведет экологическую акцию по очистке береговой зоны реки Березня в рамках Всероссийской акции «Вода России». Все граждане с активной жизненной позицией и желанием сохранить природное богатство приглашаются принять участие в этом важном мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка будет проходить на участке протяженностью 1,16 км, начиная от координат GPS 54.53276; 38.60823 (начальная точка) и заканчивая на координатах 54.52813; 38.61256 (конечная точка).

«Мы надеемся на активное участие всех неравнодушных жителей. Ваше участие важно для сохранения чистоты нашей природы», — отметили организаторы акции.

Участникам будут предоставлены перчатки и мусорные мешки. Организаторы просят взять с собой воду и легкие перекусы, чтобы поддерживать силы во время уборки.

Чистая природа — это залог здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

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