В сентябре в Подмосковье бесплатно проконсультируют по вопросам организации похорон

Где и когда можно получить помощь:

В МФЦ:

02.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Самодеятельная, д. 35

03.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, стр. 2А

04.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д. 61

09.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14

10.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22

11.09.2025 МФЦ, Московская обл., м. о. Истра, г. Истра, пл. Революции, д. 2

16.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Международная, д. 4, 2 этаж

17.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Голицыно, ул. Советская, стр. 1Б

23.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96А

24.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Павловский Посад, г. Электрогорск, ул. М. Горького д. 9

25.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7