В сентябре в Подмосковье бесплатно проконсультируют по вопросам организации похорон
Фото - © Главное управление региональной безопасности Московской области
Анонс на сентябрь бесплатных консультаций от специалистов ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в МФЦ и на кладбищах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Где и когда можно получить помощь:
В МФЦ:
- 02.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Самодеятельная, д. 35
- 03.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, стр. 2А
- 04.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д. 61
- 09.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14
- 10.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22
- 11.09.2025 МФЦ, Московская обл., м. о. Истра, г. Истра, пл. Революции, д. 2
- 16.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Международная, д. 4, 2 этаж
- 17.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Одинцовский, г. Голицыно, ул. Советская, стр. 1Б
- 23.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96А
- 24.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Павловский Посад, г. Электрогорск, ул. М. Горького д. 9
- 25.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7
- 30.09.2025 МФЦ, Московская обл., г. о. Наро-Фоминский, п. Селятино, ул. Спортивная, д. 2.
На кладбищах:
- 01.09.2025 Кладбище «Красная горка -1», Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, пр-кт Ленина, з/у 2к
- 01.09.2025 Кладбище «Красная горка -2», Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, пр-кт Ленина, з/у 2г, з/у 2и
- 05.09.2025 Кладбище «с. Троицкое», Московская обл., м. о.Чехов, с. Троицкое, ул. Никольская, з/у 14а
- 08.09.2025 Кладбище «Горкинское кладбище», Московская обл., г. о. Ленинский, д. Калиновка
- 12.09.2025 Кладбище «д. Белавино», Московская обл., г. о. Клин, д. Белавино
- 15.09.2025 Кладбище «Рогачевское», Московская обл., м. о. Дмитровский, с. Рогачево
- 18.09.2025 Кладбище «Муниципальное общественное кладбище г. о. Пушкинский», Московская обл., г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, Гранитный пр-зд, д. 5
- 19.09.2025 Кладбище «Зубово», Московская обл., г. о. Клин, п. Зубово, з/у 1
- 22.09.2025 Кладбище «Родниковское кладбище», Московская обл., м. о. Раменский, п. Родники, ул. Южная
- 26.09.2025 Кладбище «Истра (новое)», Московская обл., м. о. Истра, г. Истра, ул. Урицкого, д. 118
- 29.09.2025 Кладбище «Волково-1», Московская обл., г.о Мытищи, Волковское ш.
- 29.09.2025 Кладбище «Волково-2», Московская обл., г.о Мытищи, Волковское ш.
Также проконсультироваться в сфере погребения и похоронного дела или уточнить, где находится ближайшее отделение ГБУ МО «ЦМУ» можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (498) 568-99-99, а также на официальном сайте memorial.mosreg.ru.
Еженедельные анонсы выездов на кладбища и в МФЦ, а также изменения в графике можно отслеживать на официальном сайте и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.
«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.