В сентябре в Москве пройдет военно-спортивный фестиваль по 7 видам спорта

С 25 по 30 сентября в Москве пройдет юбилейный V Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова одновременно по 7 видам спорта, посвященный Героям СВО, Году защитника Отечества и 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается прибытие со всей страны самых сильнейших 3000-3500 ребят. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Лига кадетского спорта».

Виды спорта: армейское тактико-стрелковое многоборье, баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, полиатлон, легкая атлетика и футбол.

Фестиваль пройдет в социально-значимых целях достойного патриотического и физического, культурно-исторического и духовно-нравственного воспитания школьников страны — будущих защитников Родины. Включен в ЕКП Минспорта и ВСКП Минпросвещения России, а также в план ГУК Минобороны России на 2025 год. На Всероссийских кадетских соревнованиях спортивное судейство профессиональное, медицинское обеспечение, безопасность и расширенная спортивная и культурная программа.

V фестиваль не коммерческий, нет взносов и продажи билетов, пройдет в рамках реализации государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта» и в соответствии с поручением главы государства о поддержке детско-юношеского массового спорта и физической культуры в стране. Кадетские состязания пройдут в соответствии с программой массового развития видов спорта в России.

К участию приглашаются юноши и девушки 14-17 лет — воспитанники общеобразовательных организаций страны различной ведомственной подчиненности, как силовых ведомств, так и гражданских: суворовцы, нахимовцы, кадеты, учащиеся кадетских классов, юнармейцы, казачество и воспитанники патриотических организаций.